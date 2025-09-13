“Adesso ti uccido”, 17enne accoltella alla pancia il patrigno della fidanzata

Piancogno (Brescia), 13 settembre 2025 – Una lite furibonda, al culmine della quale è spuntato un coltello. Un fendente che raggiunge alla pancia un 45enne che cade a terra in un lago di sangue. È quel che è successo la scorsa notte in un’abitazione di Piancogno, in Valle Camonica. Autore dell’aggressione un 17enne, ora accusato di tentato omicidio.

Cos’è successo

Il ragazzo, fidanzato della figlia della compagna del 45enne di origini marocchine, avrebbe accoltellato l'uomo al termine di una lite scoppiata in casa. In un primo momento i familiari della vittima avevano parlato di un'aggressione in strada, ma le indagini dei carabinieri hanno fatto emergere numerose incongruenze nella ricostruzione. È stato così chiarito che l'accoltellamento è avvenuto durante una discussione nell'abitazione.

Fuori pericolo

Il 45enne, ferito all'addome con un coltello da cucina, è stato operato ed è fuori pericolo. Il minorenne, rintracciato dai militari poche ore dopo i fatti, dopo aver accoltellato l’uomo si era dato alla fuga, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.