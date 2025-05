Mamma orsa e i suoi due cuccioli a spasso per il parco dell’Alto Garda

Toscolano Maderno (Brescia), 25 maggio 2025 – Avvistamento di una orsa nel cuore del parco dell’Alto Garda, nel territorio di Persegno tra Gargano e Toscolano Maderno, a circa 12 chilometri dalle rive del Benaco, in una zona che in questo periodo vede molti escursionisti salire in quota per passeggiare immersi nella natura e spesso con paesaggi bellissimi fatti da una parte dell’azzurro del lago di Garda e dall’altra dalle vette delle Alpi bresciane e trentine.

Una zona, questa, in cui nel passato non sono mancati gli avvistamenti di plantigradi. La novità è che, stavolta, l’animale era accompagnato da due cucciolotti.

L’avvistamento è avvenuto non distante dall’agriturismo San Lorenzo. A notare l’orsa sono state due persone, moglie e marito, che stavano lavorando in un appezzamento agricolo. Da lontano hanno visto l’animale, che probabilmente non li ha notati. Poco dopo sono arrivati i suoi piccoli, che seguivano la mamma fiutando per terra. Gli agricoltori hanno chiamato il 122, avvisando della presenza del grande predatore.

Nello stesso momento o quasi un’altra chiamata ha segnalato, ancora una volta, la presenza di un orso, questa volta senza cuccioli. Potrebbe trattarsi dello stesso esemplare, dato che la chiamata è partita da una zona vicina. Se lo scorso anno non sono stati fatti avvistamenti di femmine con i loro piccoli, alcuni risalgono agli anni precedenti: in alta Valle Camonica e in alta Valle sabbia, sempre in aree che confinano con il trentino.

L’ultimo orso avvistato prima di questa, nel bresciano, è stato ripreso a Pontogna di Pezzaze, a cavallo tra Valle Trompia e lago d’Iseo. È rimasto impresso nei video di una famiglia di cacciatori, che ha installato alcune telecamere nel proprio capanno da caccia. In quel caso l’animale stava cercando cibo e così ha rovesciato alcuni contenitori. Lo scorso anno, secondo la polizia provinciale, sono stati segnalati 68 avvistamenti di plantigradi.