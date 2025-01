Proteggersi da lupi e orsi. Un aiuto agli allevatori

Gli allevatori di montagna lombardi e in particolare valtellinesi e bresciani saranno aiutati a difendere le greggi da lupi e orsi. Ad aiutare chi vive in montagna e di montagna è il Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia, che si sta muovendo in aiuto degli allevatori valtellinesi e della Valle Camonica i cui animali a volte diventano prede. Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando “Strumenti per la protezione del bestiame: bando per la cessione in comodato d’uso di materiali per la mitigazione dei danni da grandi carnivori“. Servirà a fornire strumenti di protezione idonei a salvaguardare le bestie da allevamento. "Supportare gli allevatori del territorio è uno dei nostri compiti, per questo abbiamo deciso di pubblicare questo bando, che riteniamo uno strumento utile per chi alleva le proprie bestie in quota – dice il direttore del parco Franco Claretti - il Parco Nazionale dello Stelvio continua la raccolta di istanze di richiesta per la fornitura in comodato d’uso di materiali per la prevenzione dei danni da grandi carnivori sul bestiame domestico". I materiali che saranno ceduti in comodato sono: reti elettrificate, pali per rete, pannelli solari ed elettrificatori. I destinatari sono i detentori privati del patrimonio zootecnico, le aziende agricole e i legali rappresentanti delle aziende agricole. Il bando pubblico è disponibile sul sito del Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, nella sezione NEWS e sul sito ERSAF, nella sezione “bandi e avvisi“ dell’albo pretorio. In Lombardia i grandi predatori, come emerge dal rapporto sulle predazioni nel 2023, presentato lo scorso anno, non sono solo il lupo e l’orso bruno, ma anche lo sciacallo dorato e la lince. A creare i disagi più importanti sono però i primi. Nel 2023 in Lombardia sono stati rilevati 961 segni della presenza di lupi, che dovrebbero essere divisi in circa 18 – 20 branchi, alcuni dei quali si muovono anche in Svizzera. Gli orsi bruni in Lombardia si trovano per lo più tra alta Valle Camonica e Valtellina. Le segnalazioni della presenza del plantigrado in tutta la regione sono state 70, nel 2023: 53 nel bresciano e 12 in provincia di Sondrio.