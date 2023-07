Maltempo a Brescia e provincia, bomba d’acqua con allagamenti e alberi caduti

Brescia, 21 luglio 2023 – Il Bresciano nuovamente colpito dal maltempo. Dopo i violenti temporali dell’altro giorno, pioggia e forte vento sono tornati, in particolare sulla Bassa.

La zona del Sebino è stata fra le prime ad essere raggiunte dall’acquazzone, che ha trasformato le strade in un fiume da Lovere a Pisogne.

Bomba d'acqua fra Mazzano e Rezzato, con alberi sradicati e caduti a causa del forte vento. Qui, in tangenziale sud, la violenza delle raffiche è arrivata addirittura a spostare automobili e camion: un tir si è ribaltato creando pesanti problemi alla circolazione. Colpita anche Montichiari.

Albero caduto in viale Europa a Montichiari, a causa del maltempo (Foto Facebook Emanuele Ravetti)

Danni in Valsabbia, dove a Idro la tensostruttura del Comune è andata completamente distrutta . A Montichiari è finito sotto acqua il magazzino DHL dell'Aeroporto di Montichiari, stessa situazione per il centro vaccinale dell'Italmark di Sant'Eufemia.

Due lavoratori di 56 anni sono rimasti feriti all'interno di un'azienda di Capriano del Colle, dopo essere stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del vento. Hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Entrambi sono stati trasportati in ospedale - due diversi del territorio - in codice giallo. Non sono in pericolo di vita.

Temporali anche in altre province della Lombardia: Bergamo, Milano, Monza, Varese e Lecco.