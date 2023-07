Varese e provincia flagellati dal maltempo: violenti temporali e grandinate

Gallarate (Varese), 21 luglio 2023 – Annunciata l’ondata di maltempo stamattina è arrivata portando con sé come purtroppo ormai succede danni e disagi.

Intorno alle 8 colpita Varese,poi intorno alle 10 nel basso Varesotto è calato il buio, il cielo si è fatto nero ed è scoppiato un violento temporale, con raffiche di vento e chicchi di grandine in alcune tra Gallarate e Busto Arsizio. Già decine le telefonate ai vigili del fuoco con richieste di interventi per allagamenti e alberi caduti.

A Gallarate nel rione di Arnate un grosso albero sradicato dal vento è caduto su alcune macchine parcheggiate, fortunatamente non ci sono feriti. Sempre a Gallarate si segnalano disagi pesanti per i sottopassi allagati.

A Busto Arsizio chiuso il sottopasso in via Tasso mentre in quello di via XX Settembre due veicoli sono rimasti bloccati dall’acqua. Il conducente di uno dei due mezzi è stato soccorso dagli agenti della Polizia locale, fortunatamente per lui solo un grande spavento: aveva l’acqua a metà portiera.

A Daverio i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio a un tetto causato da un fulmine. Al momento il maltempo ha concesso una tregua mentre si susseguono gli interventi dei vigili del fuoco.

Ad essere colpita non è solo la provincia di Varese: la Protezione civile ha diramato un allerta arancione per la Lombardia. Piogge torrenziali e forti raffiche di vento si sono registrate grandinate a Milano, Cologno Monzese e in Monza Brianza . A Lecco la pioggia ha allagato diversi tunnel e sottopassaggi.