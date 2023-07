Maltempo nella Bergamasca, grandine e forte vento a Treviglio e Costa Volpino

Treviglio (Bergamo), 21 luglio 2023 – Il maltempo è arrivato e ha colpito la provincia di Bergamo.

Una violenta grandinata è iniziata intorno alle 10.30 nell’alto Sebino. Vento forte e pioggia battente si sono poi allargate a tutta la Bergamasca.

Nella Bassa in particolare una tempesta si è abbattuta su Treviglio, dove sono caduti degli alberi e ci sono stati danni: numerosi automobilisti si sono trovati in auto e improvvisamente sotto delle piante enormi, cadute con il vento.

Danni grandine nella Bergamasca

Flagellata anche Costa Volpino, dove i vetri di alcuni vetture sono stati spaccati dai chicchi di grandine grossi come palline da golf.

Albero pericolante nella Bergamasca per il maltempo

Temporali si sono abbattuti anche nella zona del Milanese e Legnanese, in Brianza, nel Varesotto e nel Lecchese.

L’allerta meteo non è comunque terminata. Nelle prossime ore, eventi come questi potrebbero continuare a verificarsi in tutte le province centrali e meridionali della Lombardia. Allerta gialla, di gradi inferiore, solo nelle zone alpine.