Maltempo sul lago d’Iseo: chicchi di grandine grossi come noci, vento e allagamenti

Sale Marasino (Bescia) – Ancora maltempo nel bresciano. Ad essere particolarmente colpito da una serie di violenti temporali, dalle 20 circa, è il lago d'Iseo, dove le raffiche di vento han fatto schiantare a terra rami e coppi. Non solo. Una forte grandinata ha colpito i paesi tra Iseo e Pisogne. "Al momento nella nostra zona – racconta Monia Gaibotti, titolare dell'hotel Motta di Sale Marasino – non abbiamo avuto, allagamenti. Ma son caduti chicchi di grandine grandi come noci". Al momento non risultano feriti, ma domani sarà sicuramente fatta una stima dei danni sulle colture e specie sugli uliveti. Si segnalano allagamenti a sottopassaggi e cantine. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco e la protezione civile. Non si escludono altri temporali e la caduta di fulmini.

Maltempo sul lago d'Iseo