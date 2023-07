Maltempo a Legnano, pioggia e forte vento: alberi caduti e strade allagate

Legnano (Milano), 21 luglio 2023 – Dopo i tuoni, i fulmini e la pioggia di ieri sera verso mezzanotte, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi, verso le 10, a Legnano e nell’Altomilanese.

Alberi sradicati per il maltempo a Legnano

Intorno alle 8 è stato colpito il Varesotto, poi è calato il buio anche nel Legnanese: il cielo si è fatto improvvisamente nero, si sono accese tutte le luci, ed è scoppiato un forte temporale, con raffiche di vento pioggia battente.

Alberi caduti per il maltempo a Legnano

Numerosi gli allagamenti in città e gli alberi sradicati e caduti in strada e nei giardini delle case. In tanti hanno chiamato i vigili del fuoco con richieste di interventi.

Grandine con chicchi grandi come palline a Rescaldina. Sempre qui, i pompieri sono intervenuti in via Milano, per mettere in sicurezza un albero.