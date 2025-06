Da Torino a Brescia per le collanine d’oro: presi i pendolari delle rapina in discoteca

Brescia – Sono venuti in trasferta da Torino alla provincia di Brescia per rapinare gli avventori di diverse discoteche. Sono finiti nel mirino della polizia di Stato, che li ha fermati.

I fatti sono accaduti la scorsa notte dopo che il trio è entrato in azione alla discoteca Il Molo di via Sorbanella in città dopo la richiesta giunta alla Centrale Operativa della Questura di Brescia attraverso il numero di emergenza “112 NUE”. Una delle vittime dei tre rapinatori, quando le pattuglie sono arrivate sul posto, ai poliziotti ha raccontato è stata avvicinata con una scusa dai malviventi che, approfittando della ressa, dopo averla accerchiata apparentemente per mettersi a ballare, con mossa fulminea le avevano strappato con violenza le collanine d’oro che portava al collo, per poi allontanarsi furtivamente tra la folla. Ad assistere all’accaduto c’era una amica della giovane, che ha descritto le fattezze di uno della banda.

Gli addetti alla vigilanza della discoteca, nel frattempo, li hanno indicati ai poliziotti, spiegando che parevano essere i responsabili di un episodio analogo. Una volta fermati i tre sono risultati essere un italiano e due romeni con precedenti. Dopo la perquisizione sono risultati essere in possesso di tre catenine rubate tutte ieri sera. I tre rapinatori sono stati portati prima in Questura e poi in carcere a Brescia.

Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto accaduto, della pericolosità dimostrata dai soggetti e dei loro precedenti specifici, ha emesso nei loro confronti altrettante Misura di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio, con conseguente Divieto di far ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. Questi provvedimenti avranno effetto a partire dalla futura scarcerazione dei 3 malviventi.

“I tre individui arrestati ieri sera dalla Polizia di Stato si inquadrano in una “batteria” di malviventi che, proveniente dal Piemonte, si è determinata a spostarsi dal proprio territorio per compiere rapine in Discoteche ove erano certi di non essere riconosciuti – ha affermato il questore Sartori –. La pronta reazione di una delle vittime, con l’ausilio del Personale addetto alla vigilanza del Locale, ha consentito alla Polizia di intervenire nell’immediatezza, di arrestare e di assicurare alla Giustizia gli autori di queste rapine”