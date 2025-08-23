Lido e campeggio Sassabanek sul Sebino, estate a gonfie vele: numeri da record

Estate a gonfie vele per il lido e il campeggio Sassabanek. È la più grande realtà turistica del Sebino, nata dalla partnership tra pubblico e privato, con il comune di Iseo come maggiore azionista. La stagione 2025 è destinata a restare negli annali, nonostante il maltempo di luglio. Se maggio ha mostrato numeri invariati rispetto al 2024, con una presenza importante di italiani attirati di ponti concatenati, a giugno, grazie al caldo, le presenze sono raddoppiate con un netto aumento degli stranieri tra cui tedeschi, olandesi, svizzeri e francesi.

Luglio ha visto i numeri calare almeno per quanto riguarda gli italiani mentre in controtendenza i nordeuropei, giunti in camper e forti di prenotazioni anche a lungo termine. In questo caso i più presenti sono stati olandesi e tedeschi. "Non ci possiamo lamentare dell’andamento della stagione,-spiega l’amministratore unico di Sassabanek Guido Foresti- Abbiamo superato i numeri, già buoni, dello scorso anno. Speriamo di continuare così."

Nel prossimo futuro il campeggio sarà sottoposto ad alcuni lavori. "Il potenziale del camping e del lido è altissimo. Vi è la necessità di fare investimenti. Quest’anno abbiamo in mente alcune operazioni straordinarie che definiremo dopo il confronto politico". Sta andando benissimo anche per il lido, che ha giugno ha visto 8.670 presenze contro le 3.118 del 2024.

In questi giorni nella struttura diretta da Manuela Ferrari, tenendo conto sia quella per le vacanze, sia le piscine, sono presenti visitatori e turisti italiani, danesi, polacchi, olandesi, tedeschi, belga, latinoamericani e africani. I servizi sono innumerevoli sia nell’una sia nell’altra area, con la possibilità di usare le piscine, nuotare nel lago alla presenza di assistenti bagnanti, noleggiare campi da tennis, pedalò, sup e altri attrezzi. Ci sono anche campi per il beach volley e la pallacanestro, ristoranti e bar.