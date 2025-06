Code senza fine. Funicolare a Bergamo e imbarcaderi a Iseo le attrazioni sold-out

ISEO (Brescia)Il lago d’Iseo e il Garda si confermano le superstar del turismo di inizio giugno, con decine di migliaia di presenze tra Iseo, Monte Isola, Pisogne, Sarnico e Lovere; Sirmione, Desenzano del Garda e Salò. Ma i turisti non disdegnano visite culturali nei capoluoghi: Bergamo la fa da padrona grazie a Città Alta e al viaggio panoramico in funicolare, ieri attrazione principale, con code lunghissime, a cui sono seguite quelle per i battelli verso Monte Isola, a Iseo e a Sulzano, dove sin dal mattino non c’era un parcheggio libero, nemmeno a pagamento. Tantissime le persone che hanno partecipato alla camminata per l’Atalanta: almeno 15mila. Ieri, salvo gli abituali incolonnamenti verso i paesi turistici delle valli bresciane e bergamasche, non si sono rilevate criticità particolari come nel lungo ponte di Pasqua e del Primo maggio.

Tra le attrazioni più visitate vi è stato il Festival dei Laghi Europei, a Iseo, che oggi farà il bis. "Il festival ha attirato migliaia di persone: il mercatino Bontà lago propone i prodotti tipici, le mostre, i convegni e i concerti sono molto frequentati – spiega il sindaco e presidente di Visit Lake Iseo, Riccardo Venchiarutti –. Le delegazioni da 19 paesi europei, oltre ad aver riempito gli alberghi, danno un tono internazionale all’evento. Dovremmo aver raggiunto le 35mila presenze e ancora manca la festività del 2 giugno". Nella zona del Sebino in questi giorni non si trovano stanze di albergo e b&b libere, mentre qualche stallo è libero nei campeggi. Sul Garda è difficilissimo reperire un posto per la notte. Altissimo l’afflusso a Sirmione, dove ieri e oggi vige la pedonalizzazione del centro. In azione gli assistenti che supportano la polizia locale nella gestione delle presenze. "Gli hotel sono sold out, i clienti sono riusciti ad arrivare con i servizi predisposti – dice Marco Merlo, presidente del Consorzio alberghi e ristoranti –. Il movimento turistico è comunque fluido".

Buone anche le presenze nelle località sciistiche e di montagna sia del Bresciano sia della Bergamasca, con Ponte di Legno in cima a tutte. Quasi tutte le seconde case sono occupate, con una buona presenza anche in alberghi e b&b.