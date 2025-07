Paura sul Lago d’Iseo: papà e tre bimbi bloccati sul pedalò in balia del maltempo

Iseo – Paura per un papà e per i suoi tre figli minorenni giovedì pomeriggio a Iseo, nelle acque del lago. L’uomo, poco prima delle 16, ha noleggiato un pedalò con cui si è diretto al largo. Senza alcun preavviso verso le 16.10 si è alzato un fortissimo vento, con una forza e velocità superiori ai 35 chilometri all’ora. Papà e figli sono stati spinti verso il largo, mentre le onde hanno cominciato ad alzarsi. Il quartetto si è trovato in grave difficoltà e impossibilitato a rientrare a riva.

Fortunatamente un equipaggio dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia stava esercitandosi e si trovava già in acqua, sul mezzo che in questo periodo è ormeggiato al Casello Idraulico di Iseo, in via Canneto, di cui alcuni spazi sono assegnati ai pompieri fino al 2030. Vengono utilizzati quando viene effettuata la sorveglianza estiva delle acque del lago grazie al protocollo d’intesa siglato con L’Ente di bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro.

Il padre e i tre bimbi, tutti piccolini, sono stati raggiunti dall’imbarcazione con a bordo due vigili del fuoco abilitati al soccorso in acqua. Sono stati tutti tranquillizzati e poi portati in gommone a riva. In seguito è stato recuperato il pedalò, affittato in un lido della zona. Nessuno ha riportato ferite, anche se la famiglia ha avuto un po’ di paura. Al termine del soccorso papà e figli hanno voluto ringraziare di cuore chi li ha aiutati.