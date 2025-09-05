Tragico schianto in moto a Cologne: ragazzo di 20 anni muore sul colpo

Brescia – Tragedia nella notte a Cologne, in via Montorfano: strada che dal paese franciacortino porta verso Coccaglio e le campagne: immersa nei vigneti e tra i campi, dove in questi giorni si sta lavorando. La vittima è un ventenne nordafricano, Salim Sadiane, che a breve avrebbe compiuto gli anni. I fatti si sono verificati attorno a mezzanotte, mentre il giovane, con un gruppo di amici, tutti in sella a un motorino o a una moto, si stavano spostando da un paese all’altro. Il gruppo era composto da quattro amici, tutti nativi dell’estero e tutti residenti in Franciacorta.

Stavano divertendosi e avevano trascorso la serata in allegria e forse qualcuno intendeva continuare e qualcun altro tornare a casa quando si è verificato l’imprevisto. Una delle moto, difatti, ha frenato perché c’era un dosso. Il ragazzo che la seguiva, non essendosi reso conto dell’ostacolo, non ha frenato, finendo contro all’amico. Le conseguenze sono state drammatiche. Il ragazzo è finito a terra, rotolando e battendo diverse parti del corpo. Purtroppo le lesioni sono state tali da ucciderlo.

Appena accaduto l’incidente gli amici del giovane hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, che ha inviato sul posto i soccorritori del 118 e la polizia stradale. Purtroppo non è restato che constatarne il decesso.

Quello accaduto ieri in serata è il terzo incidente del mese di settembre. Il primo settembre, a Esine, un uomo residente a Vimodrone, nel milanese, 70 anni, è morto sulla strada 42 del Tonale e della Mendola, mentre l’altro ieri è toccato a un 69renne di Toscolano Maderno, di origini rumene. La sera rima, sempre a Toscolano, un 21enne britannico è stato investito da una motocicletta. Gli è poi stata amputata una gamba.