Incendio a Bagnolo San Vito, bruciano sterpaglie: malore per un vigile del fuoco al lavoro

Bagnolo San Vito (Mantova), 1 luglio 2025 – Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, lungo la Strada Romana, nel tratto che da Bagnolo San Vito conduce verso San Benedetto Po.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova e Suzzara, che hanno lavorato per circa un’ora e mezza. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Durante le operazioni di spegnimento, un pompiere del distaccamento di Suzzara ha accusato un colpo di calore dovuto alle alte temperature, con conseguente calo di pressione. L’uomo, 55 anni, è stato soccorso in codice verde e portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto anche i Carabinieri di Bagnolo San Vito, San Benedetto Po e Sustinente, con la collaborazione delle pattuglie della Polizia Locale di Curtatone e Bagnolo San Vito, in quanto è stato necessario deviare il traffico locale sulle strade limitrofe, per permettere ai Vigili del Fuoco lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dell’intera area.