Incidente sulla Gardesana: morto un motociclista di 30 anni

Toscolano Maderno, 6 luglio 2025 – Ancora un incidente mortale sulle strade bresciane. Questo pomeriggio alle 17.45 si è registrata la 22esima vittima: un motociclista 30enne. Il teatro dei fatti è la strada Statale 45, la Gardesana, al confine tra Toscolano Maderno e Gargnano.

La zona è quella all’altezza della casa cantoniera, vicino al cartello che segna il confine. L’incidente ha coinvolto l’uomo, un italiano e una vettura con targa danese. In quel punto la strada è rettilinea. Secondo la prima ricostruzione dei fatti la vettura straniera, con a bordo due turisti: un uomo di 53 anni e una donna di 59 anni, proveniva dalla Gardesana quando ha svoltato in via Golf.

Il motociclista, in marcia sulla statale, non avrebbe avuto modo di evitare la collisione. L’urto, estremamente violento, lo ha scaraventato dalla sua moto di grossa cilindrata, lasciandolo senza scampo. Il centauro è andato a finire contro il guardrail. I presenti hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze 112, che ha allertato la Soreu Alpina di Bergamo. Sul posto sono arrivati due autoambulanze e l’elicottero da Brescia, con medico e infermiere a bordo. Purtroppo per il 30enne non c’è stato nulla da fare.

È morto sul colpo a causa delle ferite e lesioni riportati durante lo scontro prima con l’auto e poi con il guardrail. Per i rilievi la centrale del 112 ha inviato sul posto la polizia stradale e la polizia locale. È spettato ai primi rilevare il sinistro e occuparsi della ricostruzione, mentre la locale si è occupata di coordinare il traffico, che si è fermato. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. Si sono formate code in entrambi i sensi di marcia