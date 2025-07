Tragedia a Brescia: Alina muore mentre balla alla sua festa di compleanno

Brescia, 6 luglio 2025 – È morta mentre festeggiava il giorno del suo 60° compleanno, probabilmente per un malore che potrebbe essere collegato a un colpo di calore e al caldo estremo di questi giorni.

È accaduto ieri in serata a Brescia, nelle pertinenze di un chiosco che era particolarmente affollato, con le persone sedute a bere bibite e acqua fresca in cerca di refrigerio dopo che, passato il temporale, le temperature sono tornate alte e l’umidità ha fatto capolino. La donna morta, nata in Ucraina, si chiamava Alina Starukh.

Viveva in Italia da una ventina di anni, ovvero da quando era arrivata nel bresciano per lavorare come badante e aiutare marito, figlio e parenti rimasti nella nazione natale. Alina stava trascorrendo una serata in allegria con alcune colleghe e connazionali e vari amici quando si è alzata per ballare.

Non sembrava avere problemi o sentirsi male. Una volta in mezzo alla pista e dopo avere iniziato a muoversi gioiosamente, felice per la festa che si stava svolgendo, si è accasciata.

È accaduto all’improvviso, senza alcun preavviso. Una volta a terra Alina Starukh ha perso i sensi, senza mai più riprendersi. Le persone presenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze 112, che sul posto ha inviato i soccorsi. Purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso della sfortunata badante. La famiglia in Ucraina è stata informata