Febbre Dengue: allerta e disinfestazione dalle zanzare a Manerba del Garda

Manerba del Garda, 21 agosto 2023 – La febbre legata al virus della Dengue si sta diffondendo in Lombardia attraverso le punture delle zanzare.

Dopo i casi di Monza e del Basso Lodigiano, che ha elevato il livello di allarme in Lombardia, Ats ha segnalato un caso di febbre dengue anche nel territorio di Manerba del Garda dove il sindaco ha ordinato un provvedimento urgente di disinfestazione antizanzara, avviato il 19 agosto.

Nell’ordinanza si invita la popolazione a mettere in atto per quanto possibile comportamenti utili ad evitare punture di zanzare ricorrendo a misure di protezioni individuali, sia con un abbigliamento idoneo che lasci scoperte il minor numero di parti del corpo sia utilizzando repellenti per insetti da spruzzare o spalmare sulle zone scoperte.

Viene inoltre richiesto a tutta la cittadinanza di adottare tutte le misure possibili per eliminare i focolai larvali rimovibili e il trattamento/copertura per quelle inamovibili: le zanzare si riproducono infatti nell’acqua stagnante che bisogna evitare di lasciare all’aperto (ma anche in casa) in sottovasi di fiori, innaffiatoi, contenitori di raccolta delle acque.

Le zone più colpite e interessate dalla disinfestazione specifica a Manerba sono via Prezzolaro, via Panoramica, via S. Francesco.