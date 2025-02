Desenzano sul Garda, 33enne trovato morto vicino alla ferrovia: ripresa la circolazione dei treni

Desenzano (Brescia) – Il corpo di un uomo di 33 anni è stato trovato in via Ronchedone a Desenzano del Garda. Le cause della morte non sono ancora state accertate, ma dalle prime informazione sembra si sia trattato di un incidente.

Il corpo dell’uomo, marocchino residente a Vaerona, si trovava tra la linea ferroviaria e una recinzione. La zona non è distante dalla frazione di San Martino della Battaglia ed è nelle campagne del paese, dove scorrono sia l’autostrada a 4 sia la linea ferroviaria Milano-Venezia.

I treni sono stati temporaneamente fermati tra Desenzano e Peschiera del Garda, a titolo precauzionale, con conseguenti ritardi fino a due ore e cancellazioni segnalati dal sito ViaggiaTreno di Trenitalia. E verso le 12.30 la circolazione è progressivamente ripartita.

Sul luogo dei fatti la centrale operativa del 112 ha inviato i carabinieri di Desenzano del Garda, gli uomini del locale commissariato e gli agenti della Polfer comparto Milano. Presenti anche i tecnici della Rete Ferroviaria italiana, i vigili del fuoco, un’auto con medico a bordo e un’ambulanza.