Attraversa i binari a Colorina, uomo muore travolto dal treno

Colorina (Sondrio), 21 novembre 2024 Sarebbe una persona anziana di Colorina che per comodità stamane – come chissà quante altre volte - aveva deciso di attraversare i binari della ferrovia all’altezza di via Selvetta l’uomo che stamane intorno alle 9 è stato travolto e ucciso da un treno in transito, il 10319 per Lecco partito da Sondrio alle 8.47. Incidente, dunque e non gesto volontario come inizialmente si era pensato si potesse trattare. Sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza di Areu, ma non è stato possibile prestare alcun soccorso all’anziano in quanto trovato già privo di vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e personale delle Ferrovie da Sondrio e di RFI Dccm Lombardia.

L’incidente ha avuto come prima conseguenza la paralisi della circolazione ferroviaria: attivato un servizio autobus-spola tra Morbegno e Sondrio, ma si sono verificati ritardi che superano i 90 minuti oltre che numerose variazioni e cancellazioni di corse.