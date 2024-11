Lecco, rissa tra ragazzi in stazione: un 82enne scaraventato contro un autobus in movimento

Lecco, 25 novembre 2025 – Maxi rissa tra giovanissimi nel piazzale della stazione di Lecco. Ad andarci di mezzo è stato un pensionato di 82 anni, spinto contro un bus in movimento: lui si è salvato, la sua valigia no, perché schiacciata dalle ruote del pullman.

La rissa in stazione a Lecco

La rissa

Nel pomeriggio alcuni ragazzi si sono picchiati davanti alla stazione ferroviaria di Lecco: urla, minacce, spintoni tra gli altri pendolari, i passanti e i turisti. Per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente sono intervenuti carabinieri e poliziotti in forze. La situazione sembrava risolta. Invece, poco dopo, probabilmente sempre gli stessi ragazzi si sono affrontati di nuovo. Nel parapiglia, un 82enne è stato scaraventato contro un autobus di passaggio. Per un soffio non è stato travolto, non così invece il suo bagaglio. Dopo essere stato soccorso dai volontari della Croce verde di Bosisio Parini, è stato trasferito in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Tra i testimoni dell'accaduto, sia il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini, sia il consigliere comunale dello stesso partito Filippo Boscagli.

Il racconto

“Ennesima giornata di orrore in stazione a Lecco – è il racconto del consigliere regionale –. Bande di giovani criminali di origine straniera, nel primo pomeriggio si menano come se nulla fosse, placati solo dall'intervento delle forze dell’ordine. Poco dopo, scendo dal treno delle 17 con il consigliere Filippo Bosagli e siamo testimoni di una nuova rissa, probabilmente con gli stessi protagonisti, dove per poco non ci scappa un morto. Un anziano di 82 anni viene spintonato e finisce contro un autobus di passaggio. Urliamo e solo per miracolo è la sua valigia a finire sotto le ruote, frantumandosi per pochi centimetri al posto del malcapitato che abbiamo soccorso e che poi è stato trasportato in ospedale. I colpevoli dileguati e noi chiamati a testimoniare. Ormai è chiaro che regni sovrano un senso di impunità. Mi chiedo fino a che punto tutto ciò possa essere ancora tollerato...”.