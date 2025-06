Iginio Massari riceve a Parigi il prestigioso Pastry Award of Honor 2025 da La Liste

È stato assegnato a Iginio Massari il prestigioso Pastry Award of Honor 2025. Si tratta di uno dei riconoscimenti di La Liste Pastry Special Awards: un tributo speciale che non segue logiche di classifica, ma viene attribuito a una singola figura per celebrare i risultati di una vita e l'eredità professionale nel campo della pasticceria. E quest'anno il maestro pasticciere più famoso d'Italia, all'età di 83 anni, ha ricevuto questo tributo per la sua straordinaria carriera nel mondo della pasticceria. "In Iginio Massari – ha dichiarato la direzione di La Liste – riconosciamo non solo un grande interprete della pasticceria, ma un vero ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, capace di ispirare generazioni di professionisti e appassionati”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Parigi. A rendere ancora più significativo il momento è stata la consegna del premio da parte di Pierre Hermé, icona della pasticceria francese, che nel suo intervento ha omaggiato pubblicamente Iginio Massari, sottolineando il legame di profonda amicizia che li unisce e riconoscendolo come un autentico Maestro, capace di influenzare e ispirare intere generazioni di professionisti a livello internazionale.

Il premio rappresenta un ulteriore riconoscimento della straordinaria carriera del Maestro Iginio Massari, già insignito di oltre 300 premi e onorificenze. Tre mesi fa era stato premiato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come "Maestro dell'arte della cucina italiana". E’ fondatore della Pasticceria Veneto a Brescia e presidente del gruppo Iginio Massari Alta Pasticceria, in cui lavora con i figli Debora e Nicola. La sua azienda oggi conta sei punti vendita in Italia (due a Milano, e uno rispettivamente a Verona, Torino, Firenze e Roma), e numerosi pop-up distribuiti sul territorio nazionale.

Questo nuovo riconoscimento è un omaggio alla sua straordinaria capacità di innovare senza mai tradire la tradizione, di formare nuove generazioni di pasticceri e di portare la pasticceria italiana ai vertici della scena gastronomica internazionale.