Il neo milionario: "Non cambio aiuterò gli altri"

Desenzano del Garda ha un nuovo milionario dal cuore d’oro: un pensionato che circa un mese fa ha vinto il secondo Jackpot SuperEnalotto del 2025, da 35,4 milioni di euro. Il vincitore nelle scorse ore ha ritirato la somma dedotte le imposte. L’Ufficio Premi Sisal di Milano ha fatto sapere che la somma, vinta alla tabaccheria Bocchio Eleonora di Rivoltella di Desenzano, è stata riscossa da un pensionato che ha scelto di raccontare la sua storia sotto il nome fittizio di Bruno. Il Paperon de Paperoni lacustre è un uomo abituato alla routine delle faccende domestiche e alla spesa al supermercato e ha raccontato di aver giocato il biglietto quasi per caso. La notizia del colpo di fortuna l’ha appresa dai media, e l’emozione è stata tale da tenerlo sveglio per tre notti di fila. "È stata un’emozione incredibile" ha confessato. I progetti per un futuro che sarà di certo roseo dal punto di vista economico lo vedrà dedicarsi anche alla beneficenza e a una vita semplice. "Ora che posso permettermi tutto, voglio aiutare le famiglie in difficoltà – ha spiegato tramite la Sisal –. Ma una cosa è certa. Continuerò a vivere come sempre, rimanendo una persona semplice e umile".

Milla Prandelli