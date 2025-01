Cernusco Lombardone, attraversa i binari: travolto e ucciso dal treno

Cernusco Lombardone (Lecco), 25 gennaio 2025 – Un giovane di 30 anni è stato investito da un treno ed è morto. L'incidente è successo poco oltre la stazione di Cernusco Lombardone, lungo la linea locale Milano – Lecco via Carnate e la regionale Milano – Lecco – Sondrio, che sono tra le più trafficare e frequentate di tutta la Lombardia.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa, con una decina di corse cancellate prima dell'inizio dello sciopero scattato alle 21.

Il 30enne ha attraversato i binari in una zona dove la massicciata passa in mezzo ai campi, sul confino a nord con Merate. Il treno che lo travolto viaggiava in direzione di Lecco. In posto sono intervenuti i sanitari di Areu con un'automedica e un'autoinfermieristica, i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora, i vigili del fuoco del distaccamento di Merate, i carabinieri di pattuglia di pronto intervento dell'aliquota Radiomobile e gli agenti della Polizia ferroviaria. Con loro anche l'assessore alla Sicurezza Antonio De Luca.

A causa dell'impatto il 30enne era irriconoscibile, è stato identificato solo grazie alla patente, risparmiata dallo scempio del convoglio lanciato in corsa. Al momento non sono ancora chiare né la dinamica dell'incidente né le circostanze in cui è avvenuto, ma sembra si sia trattato di una sciagura, non di un gesto estremo volontario.