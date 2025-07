Violenza, furti e rapine: discoteca di Desenzano del Garda chiusa per 20 giorni

Desenzano del Garda (Brescia) – L’ Art Club Disco è stata chiusa per 20 giorni su decisione del Questore di Brescia Paolo Sartori. Il provvedimento giunge poiché la Polizia ha ravvisato gravi problematiche per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. La decisione, non prima delle dovute verifiche, è arrivata anche in seguito a un esposto dei residenti della zona, esasperati per il contesto di insicurezza diffusa e di qualità della vita che ritengono compromessa a causa del “comportamento tutt’altro che civile tenuto dagli avventori”.

Lo scorso 24 dicembre, la discoteca è stato teatro del tentato omicidio nei confronti di un ragazzo 24enne avvenuto, come hanno scoperto i carabinieri, per motivi connessi ad un violento litigio avvenuto all’interno. La situazione secondo la Questura è degenerata nelle ultime settimane sia perché all’interno ci sono stati litigi, sia perché non sono mancati i furti. In tutti questi casi gli Equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato e le Pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono dovuti intervenire. Si sono anche registrati ferimenti.

Il Questore ha disposto la sospensione della licenza e l’immediata chiusura dell’“Art Club Disco” per un periodo di 20 giorni in base all’Articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. “Ancora una volta un Locale Pubblico, a causa delle sue frequentazioni, è divenuto teatro di reiterati episodi di violenza e di furti e rapine, tanto da richiedere in più occasioni l’intervento delle Forze di Polizia e del Personale Sanitario per far fronte alle problematiche di ordine e sicurezza pubblica che ne sono derivate e per dare assistenza a feriti e contusi – ha evidenziato il Questore Sartori – Tali situazioni non possono essere tollerate, per rispetto ai cittadini che vivono nella zona e della gran parte dei clienti che hanno diritto di frequentare bar e discoteche senza correre rischi alla propria incolumità”.