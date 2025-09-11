Cane salvato a Salò: era rimasto intrappolato nel canale di aerazione del camino

Salò, 11 settembre 2025 – Non solo incendi, emergenze e sicurezza dei cittadini. L’attenzione dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti sparsi sul territorio si estende, come sempre, anche al mondo animale.

L’ultima prova di questa dedizione si è consumata in un’abitazione privata a Salò, dove un piccolo cane nelle scorse ore è rimasto intrappolato nel tubo di ventilazione di un caminetto. Allarmata, Lara – la padrona - ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, i cui tecnici hanno inviato la richiesta di intervento ai vigili del fuoco.

Immediato è scattato l’intervento del Comando, che ha mandato una squadra specializzata sul posto. Giunti nella residenza, gli operatori hanno valutato la situazione. Per raggiungere e localizzare il cagnolino, incastrato in un condotto angusto, è stata utilizzata una sonda endoscopica, tecnologia fondamentale per individuare la sua esatta posizione senza arrecare ulteriori stress all’animale.

Dopo aver creato un varco di sicurezza in prossimità del camino, il quattro zampe è stato finalmente agganciato e delicatamente recuperato. Poi è stato restituito alla proprietaria. L’epilogo, fortunatamente, è stato a lieto fine: il cane, seppur visibilmente spaventato dall’esperienza, è risultato essere in perfette condizioni di salute.

Un altro intervento di successo che va ad aggiungersi al lungo elenco di salvataggi che vedono protagonisti gli angeli del soccorso bresciani, pronti 24 ore su 24 a garantire il benessere e la sicurezza di tutti, a due e a quattro zampe. Ultimamente sono stati salvati diversi cani e persino una mucca in difficoltà sopra Ponte di Legno.