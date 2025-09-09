Il monito

Il monito di Delpini
Cronaca"Conti da fare solo dopo i test a Medicina"
9 set 2025
FEDERICA PACELLA
Cronaca
"Conti da fare solo dopo i test a Medicina"

Meno candidati che posti ma i conti veri, per Infermieristica, bisognerà farli dopo il semestre filtro. La novità di quest’anno per l’accesso a Medicina ha sicuramente pesato nel dato negativo delle domande di ammissione a Infermieristica. "Premetto che le due università bresciane proiettano non solo un incremento delle prime scelte ma anche un aumento delle iscrizioni – spiega Stefania Pace (nella foto), presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Brescia nonché del Coordinamento degli Opi della Lombardia – D’altro canto non posso non esprimere disappunto per il semestre filtro di Medicina, che non aiuta le professioni sanitarie e soprattutto Infermieristica, che è la professione più in difficoltà". Se fino allo scorso anno chi non passava il test di Medicina spesso ripiegava su Infermieristica, quest’anno il semestre filtro ha rimescolato le carte, perché gli iscritti a Medicina avranno la conferma di essere stati ammessi solo dopo il semestre bianco. I conti finali andranno fatti immatricolazioni alla mano.

"In questo momento – prosegue Pace – avremmo bisogno di un supporto e non di iniziative che contribuiscono a mettere in difficoltà la professione. I dati andranno poi analizzati meglio, ma l’unico fatto positivo è che oggi le prime scelte sembrino aumentate. Abbiamo fatto tutti un grande lavoro di sensibilizzazione nelle scuole secondarie e questo forse è un risultato. Confortante per Brescia, ma non sufficiente".

F.P.

