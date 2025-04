Base jumper scomparsa nella zona del Garda, ricerche estese anche al Bresciano

Brescia, 26 aprile 2025 – Stanno proseguendo da ieri sera le ricerche, estese anche sul lato bresciano del lago di Garda, per una base jumper russa, non rientrata da un salto che avrebbe dovuto fare nel primo pomeriggio di ieri da cima alle Coste (Dro) sul monte Brento. L'allarme al 112 è scattato intorno alle 19.40 di ieri sera, poiché la donna non ha mai fatto rientro all'alloggio. La macchina è stata ritrovata nel parcheggio dove l'aveva lasciata. Da una prima ricostruzione del Soccorso alpino e speleologico trentino, pare che la base jumper sia salita con altre persone fino all'exit prescelto e che queste persone abbiano poi proseguito per raggiungere il Becco dell'Aquila. Non si ha nessuna notizia sul suo lancio e atterraggio.

Scatta l’allarme

Le ricerche sono cominciate nella serata del 25 aprile coinvolgendo le squadre della stazione Riva del Garda del Soccorso alpino e speleologico che hanno cominciato a perlustrare la parte alta della montagna, aiutati dalla luce della fotoelettrica dei vigili del fuoco che ha illuminato a giorno la parete. Nel frattempo si è alzato in volo anche l'elicottero, con a bordo due tecnici di elisoccorso del Soccorso alpino e un operatore della stazione di Riva del Garda, per effettuare un sorvolo sulla zona dell'ipotetica traiettoria di volo, ma senza esito.

Tecnologia in campo

Sono stati utilizzati anche i droni dei vigili del fuoco con le termocamere. Le operazioni stanno proseguendo anche nella mattinata di oggi. Un ulteriore sorvolo dell'elicottero non ha dato risultati, mentre le squadre di soccorritori da Riva del Garda, Val di Ledro e Trento Monte Bondone del Soccorso alpino stanno setacciando via terra la parte alta della montagna.

Matteo Rodolfo Maranca, 33 anni, morto dopo uno schianto fatale con la tuta alare a Tremosine

Il tragico precedente

Un incidente simile a quello accaduto alla base jumper russa si era verificato lo scorso dicembre nel Bresciano, a Tremosine, ed era costato la vittima a un jumper piemontese di 33 anni, Matteo Rodolfo Maranca, di origini cubane e residente nel Torinese. Il giovane, conosciuto con il soprannome di Matè Charro, era molto conosciuto sui social dove postava molti video dei suoi lanci, e dove era particolarmente seguito e amato.

L’incidente era avvenuto sulla falesia che sovrasta Campione del Garda, unica frazione di Tremosine che dà sul lago, località amatissima del Benaco, scelta per la pratica di sport estremi legati all’acqua e al vento. Quando si è lanciato era solo. Un amico lo stava aspettando vicino alla riva del lago, pronto a recuperarlo una volta atterrato. Subito dopo il salto è scomparso.