Problema in volo per un base jumper. Impatto violento durante l’atterraggio

Ha avuto un problema in atterraggio ed è caduto da un’altezza di circa cinque metri. Fortunatamente ha rimediato ferite non gravi un base-jumper di nazionalità norvegese che ieri poco dopo le 11, ha avuto un problema mentre atterrava dopo un salto dal monte Tombio, in provincia di Trento a Riva del Garda, poco distante da Limone del Garda dove era morto Matteo Rodolfo Mate Charro Maranca, che stava praticando

lo stesso sport. L’uomo, 41 anni è finito a terra in modo abbastanza violento quando già aveva aperto la vela.

Alcune persone presenti hanno chiamato il numero unico

delle emergenze, che sul posto ha inviato i vigili del fuoco,

il 118 e i carabinieri. I soccorritori lo hanno prima messo

in sicurezza e poi portato in ospedale. Non è in pericolo di vita.