Jamper morto dopo volo. Appello dalla madre

A poco più di un mese dalla morte del figlio 32enne, la madre di Matteo Maranca, base jumper famoso in tutta Italia per le sue imprese sportive, lancia un appello tramite i social. La famiglia del giovane, difatti, desidera recuperare alcuni oggetti persi durante il suo ultimo, tragico, salto con il paracadute, fatto il 9 dicembre 2024. "Mio figlio quel giorno ha perso le due telecamere che aveva in dotazione e due ciondoli, molto importanti per noi come valore affettivo – ha detto la signora Dilva - Si tratta di un ciondolo “simbolo del volo” e di un Cuore contenenti le Ceneri del Suo Amato Charro". La famiglia di Matè Charro, così era noto tra gli sportivi e sul web, vorrebbe rientrare in possesso di oggetti che il giovane amava profondamente e che farebbe loro piacere conservare. "Se qualcuno dovesse trovare qualcosa, se può gentilmente recapitarlo alla Stazione dei carabinieri di Limone sul Garda o al parroco di Campione - ha scritto la mamma di Matteo Maranca - Vi Ringrazio con tutto il cuore".