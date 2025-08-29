Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Brescia
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Addio a Giorgio ArmaniCorteo LeoncavalloChiusura PlasticStupro San ZenoneCarlo AcutisMeteo
Acquista il giornale
CronacaAtti osceni sul treno davanti a mamma e figlio: denunciato 21enne
29 ago 2025
REDAZIONE BRESCIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Brescia
  3. Cronaca
  4. Atti osceni sul treno davanti a mamma e figlio: denunciato 21enne

Atti osceni sul treno davanti a mamma e figlio: denunciato 21enne

Nei guai un giovane di origini tunisine e residente a Palazzolo sull’Oglio. L'episodio, segnalato da una viaggiatrice, è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza e ricostruito dalla Polizia Ferroviaria

Controlli della polizia ferroviaria

Controlli della polizia ferroviaria

Per approfondire:

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 29 agosto 2025 - Un 21enne di origini tunisine residente a Palazzolo sull'Oglio è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per atti osceni a bordo di un treno regionale sulla tratta Palazzolo-Cologne.

Secondo quanto ricostruito il giovane è stato sorpreso a compiere gesti davanti a una donna e al figlio di 10 anni. L'episodio, segnalato da una viaggiatrice, è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza e ricostruito dagli agenti.

L'intervento rientra nei controlli intensificati della Polfer di Brescia, che negli ultimi giorni ha svolto 11 servizi di vigilanza a bordo treno e identificato oltre 850 persone. Il Questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti del 21enne un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. L'Ufficio Immigrazione ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e la successiva esplusione. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata