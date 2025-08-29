Atti osceni sul treno davanti a mamma e figlio: denunciato 21enne

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 29 agosto 2025 - Un 21enne di origini tunisine residente a Palazzolo sull'Oglio è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per atti osceni a bordo di un treno regionale sulla tratta Palazzolo-Cologne.

Secondo quanto ricostruito il giovane è stato sorpreso a compiere gesti davanti a una donna e al figlio di 10 anni. L'episodio, segnalato da una viaggiatrice, è stato documentato dalle telecamere di sorveglianza e ricostruito dagli agenti.

L'intervento rientra nei controlli intensificati della Polfer di Brescia, che negli ultimi giorni ha svolto 11 servizi di vigilanza a bordo treno e identificato oltre 850 persone. Il Questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti del 21enne un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. L'Ufficio Immigrazione ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e la successiva esplusione.