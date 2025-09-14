Chi è Michele Morselli, il manager di 42 anni che ha conquistato Giorgio Armani ed è stato (molto) premiato nel testamento

Nel labirinto di ville di lusso, azioni milionarie e beni personali che compongono l’incredibile patrimonio lasciato da Giorgio Armani emerge la figura di un uomo che fino a poco tempo fa era rimasto lontano dai riflettori. SI tratta di Michele Morselli, milanese, 42 anni, amministratore delegato di Immobiliare Srl, la società che gestisce il patrimonio di ville e dimore dello stilista. Il volto discreto ma determinante dietro l’impero finanziario di Re Giorgio.

Michele Morselli e Giorgio Armani

Un ruolo chiave e una fiducia senza riserve

Morselli non è solo un manager: è il custode della fortuna e delle proprietà dello stilista, da Saint-Tropez a New York, passando per Pantelleria, Antigua e Broni. Grazie a una gestione attenta e riservata, aveva guadagnato la fiducia totale di Armani, che lo ha premiato con un lascito di grande rilievo economico e simbolico.

Un’eredità milionaria e personale

Dal testamento emergono due pacchetti di Btp per quasi 32 milioni di euro, oltre a 100.000 azioni di EssilorLuxottica, valutate intorno ai 26 milioni. Morselli ha ereditato anche alcuni beni personali, tra cui una preziosa auto d’epoca appartenente alla collezione privata di Armani.

Non solo denaro e proprietà: è previsto anche un utilizzo temporaneo di alcune delle residenze di lusso dello stilista e dello yacht “Maìn”. Durante il periodo in cui lo yacht sarà affidato al compagno di lunga data di Armani, Leo Dell’Orco, Morselli potrà usufruirne per due settimane con la sua famiglia. Inoltre, uno degli appartamenti a New York e la villa di Saint-Tropez dovranno essere messi a disposizione per soggiorni temporanei.

Un legame che va oltre il lavoro

Il rapporto tra Giorgio Armani e Michele Morselli si estende anche all’ambito familiare. Nel testamento, infatti, è prevista una polizza assicurativa milionaria per Bianca Morselli, figlia di Michele, che sarà liquidata tra i 25 e i 30 anni. Armani, che considerava Bianca “quasi come una figlia”, ha voluto così sancire un legame profondo che andava oltre i semplici rapporti professionali.

Oltre la gestione immobiliare: passioni e impegni sportivi

Manager impegnato nel settore immobiliare, Morselli è anche un appassionato di sport: basket, ciclismo, padel e pesca compaiono regolarmente nei suoi profili social. Da agosto siede nel consiglio della Blu Basket Bergamo, squadra di Serie A2, confermando una passione condivisa con Armani per la pallacanestro.

Un quadro più ampio dell’eredità Armani

Accanto a Michele Morselli, il testamento include molti altri beneficiari tra manager e dipendenti del gruppo: oltre al compagno Leo Dell’Orco ci sono Angelo Bonsignore (dipendente dell’Ufficio Stile, sua la firma sulle sneakers: 925mila euro in Btp), Black Graeme Leslie (Btp per 480mila euro), Elisa Ceglie (mezzo milione di euro in titoli di Stato) e due pronipoti di Armani, Margherita e Maria Vittoria (1,5 milioni ciascuna in un trust appositamente istituito per loro). Un’eredità che riflette non solo i legami di sangue, ma anche i rapporti di fiducia costruiti nel tempo.