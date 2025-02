Mattia Casse in prima linea per il progetto “Seicento Battiti per la TIN” del Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Bergamo, 25 febbraio 2025 – Mattia Casse a fianco di Seicento Battiti per la TIN, ovvero… sport e solidarietà a braccetto per il reparto di terapia intensiva neonatale di Bergamo. Il campione azzurro Mattia Casse, uno dei big della squadra azzurra di sci alpino, si fa promotore del progetto benefico Seicento Battiti per la TIN, un’iniziativa nata grazie all’impegno di Perform Sport Medical Center e di Pedalare per la Vita, e volta a sostenere il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di una culla termica da donare all’Associazione per l’Aiuto al Neonato. “Questa iniziativa è un’opportunità concreta per fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie – dice Mattia Casse -. Anche il più piccolo contributo può trasformarsi in una risorsa fondamentale per garantire cure all’avanguardia e un’assistenza sempre migliore”.

Ma cosa farà in “concreto” il discesista azzurro per aiutare i piccoli amici del reparto neonatale del Papa Giovanni XXIII? A giugno Mattia parteciperà alla manifestazione ciclistica 24 Ore di Feltre insieme ad un team di amici sportivi, composto da sciatori e ciclisti professionisti, uniti dall’obiettivo comune di raccogliere fondi per questa causa. Diverse realtà del territorio hanno deciso di affiancare Mattia Casse in questo progetto, contribuendo con entusiasmo alla sua missione benefica: Santini Cycling, azienda di riferimento nell’abbigliamento tecnico per il ciclismo con profonde radici a Bergamo, Zerosbatti, associazione senza scopo di lucro che dal 2017 è al fianco dei ciclisti, fornendo loro assistenza immediata e tutela legale in caso di incidente e promuovendo la sicurezza stradale e i diritti delle parti vulnerabili della strada, ciclisti e motociclisti.

Il progetto Mattia Casse per Seicento Battiti per la TIN sarà anticipato da una Charity Dinner che si terrà venerdì 4 aprile 2025 a Bergamo, un’occasione per incontrare la dirigente del reparto neonatale dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, l’associazione aiuto al neonato, i sostenitori e i donatori. Durante la serata, saranno messi all’asta cimeli di gara donati da atleti di alto livello, il cui ricavato andrà a supporto della raccolta fondi. Nelle prossime settimane, Mattia Casse ufficializzerà i nomi dei membri del Team che lo affiancheranno alla 24 Ore di Feltre.