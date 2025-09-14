Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Marion Guglielmetti
Il ‘Diavolo’ ti mette in coda
Milano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Morta in vacanzaGiallo Silvana DamatoStupro 18enneBaby gangInfluenza 2026Finale Miss Italia 2025
Acquista il giornale
CronacaMattina di sangue in via Paolo Sarpi: ferito a colpi di accetta in un bar dopo lite in strada, è grave
14 set 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Milano
  3. Cronaca
  4. Mattina di sangue in via Paolo Sarpi: ferito a colpi di accetta in un bar dopo lite in strada, è grave

Mattina di sangue in via Paolo Sarpi: ferito a colpi di accetta in un bar dopo lite in strada, è grave

Prima il furibondo litigio in pieno giorno, poi l’aggressione. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano

Polizia in azione (foto di archivio)

Polizia in azione (foto di archivio)

Per approfondire:

Milano, 14 settembre 2025 – Mattina di sangue a Milano, in via Paolo Sarpi. L’allarme è scattato poco prima delle 11 di oggi, domenica 14 settembre. Stando alle prime informazioni due uomini, entrambi di origini cinesi, si sono affrontati in strada per motivi ancora in fase di accertamento. Il violento litigio tra i due è sfociato in un accoltellamento

La dinamica dell'aggressione

Uno dei due uomini – di cui al momento non sono  note le generalità – avrebbe seguito l’altro fino a un bar e lo avrebbe colpito l'altro con un oggetto appuntito (non si sa se una lama o un altro oggetto). 

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto, nella Chinatown milanese, due ambulanze e due automediche.  I sanitari hanno prestato soccorso al ferito. La vittima ha riportato ferite alle braccia.

Interventi e indagini in corso

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e le origini della lote sfociata nel sangue. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata