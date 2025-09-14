Mattina di sangue in via Paolo Sarpi: ferito a colpi di accetta in un bar dopo lite in strada, è grave

Milano, 14 settembre 2025 – Mattina di sangue a Milano, in via Paolo Sarpi. L’allarme è scattato poco prima delle 11 di oggi, domenica 14 settembre. Stando alle prime informazioni due uomini, entrambi di origini cinesi, si sono affrontati in strada per motivi ancora in fase di accertamento. Il violento litigio tra i due è sfociato in un accoltellamento.

La dinamica dell'aggressione

Uno dei due uomini – di cui al momento non sono note le generalità – avrebbe seguito l’altro fino a un bar e lo avrebbe colpito l'altro con un oggetto appuntito (non si sa se una lama o un altro oggetto).

I soccorsi

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto, nella Chinatown milanese, due ambulanze e due automediche. I sanitari hanno prestato soccorso al ferito. La vittima ha riportato ferite alle braccia.

Interventi e indagini in corso

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Il presunto aggressore è stato fermato dalla polizia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e le origini della lote sfociata nel sangue.