Uomo trovato morto all’interno di un’auto a Presezzo: indagano i carabinieri

Bergamo – Tragedia questa mattina nel piccolo comune di Presezzo, in provincia di Bergamo, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile parcheggiata in via delle More. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, intorno alle 11:40, quando alcune persone hanno notato la presenza sospetta del corpo all’interno del veicolo.

Sul posto è giunto in pochi minuti il personale sanitario con l’automedica e l’auto infermieristica, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento non sono note le cause della morte, né le circostanze in cui si è verificato l’episodio. I carabinieri del Comando provinciale di Bergamo intervenuti stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e raccogliere gli elementi utili a chiarire quanto accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi, ma solo gli accertamenti potranno fornire un quadro più preciso della vicenda.

L’identità della vittima non è stata al momento resa nota. Le indagini sono in corso e proseguiranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di stabilire le cause del decesso e fornire risposte ai molti interrogativi che circondano la vicenda.