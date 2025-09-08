Bergamo, donna di 83 anni investita e uccisa sulle strisce

Bergamo, 8 settembre 2025 – Incidente mortale oggi pomeriggio a Bergamo. Una donna di 83 anni è stata investita in via San Bernardino ed è morta sul colpo.

L'incidente poco prima delle 18: la donna stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata urtata da una Chevrolet Matiz che pare stesse svoltando nella laterale via Corti. Le condizioni dell'anziana sono parse subito gravi: nonostante l'intervento di automedica e ambulanza del 118, la donna è morta: nell'impatto, infatti, è stata sbalzata di una decina di metri.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico è intervenuta la polizia locale di Bergamo