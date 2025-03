Grone, 21enne incrodato precipita dalla falesia: grave dopo una caduta di 6 metri

Grone (Bergamo), 7 marzo 2025 – Incidente oggi, venerdì 7 marzo, in provincia di Bergamo. Erano da poco passate le 13 di questa mattina quando è scattato l’allarme nel territorio di Grone, in località Acquasparsa. Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso dopo essere precipitato dalla falesia Grone. A rendere noto l’incidente in quota è stata Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Regione Lombardia.

Stando a una prima ricostruzione il giovane escursionista incrodato (cioè bloccato su una parete senza riuscire più a salire o a scendere) è caduto dalla parete rocciosa, da un’altezza di circa sei metri.Il 21enne, di cui al momento non sono note le generalità, ha riportato diversi traumi (al cranio, al volto, al bacino e agli arti superiori).

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso in codice rosso insieme a una automedica, all’ambulanza. Presente anche uil personale del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi ma al momento non è noto se il 21enne sia o meno in pericolo di vita.