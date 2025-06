Minorenne rapinato a pugni e calci

All’inizio sembrava una rissa tra due bande di giovanissimi. Una cosa tra maranza. Invece era l’assalto da parte di un gruppo di neo maggiorenni contro alcuni ragazzini, uno dei quali preso a pugni e calci perché consegnasse la sua maglietta griffata Philipp Plein e il monopattino. I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato per rapina e lesioni un diciottenne e un diciassettenne, entrambi incensurati e italiani, di Treviglio e Brignano Gera d’Adda. Denunciati per ricettazione due amici che erano in auto con loro, mentre la vittima, un minorenne, è stata dimessa dal Pronto soccorso con 10 giorni di prognosi.

L’aggressione è avvenuta a Pagazzano, verso le 3.30 della notte di mercoledì. I carabinieri della Sezione Radiomobile sono stati chiamati al parco comunale al confine verso Brignano Gera d’Adda, dove hanno trovato il minorenne ferito e altri coetanei. I ragazzini hanno raccontato che poco prima, un gruppetto composto da 7-8 giovani, alcuni con il volto coperto da passamontagna, aveva aggredito la vittima con calci e pugni, rapinandola della maglietta, del monopattino elettrico e della chiave elettronica di accensione.

Scattate le ricerche poco dopo i carabinieri hanno intercettato a Brignano Gera d’Adda, una vettura sospetta. A bordo quattro giovani e, ben visibile sui sedili posteriori, proprio un monopattino elettrico. Durante il controllo, i militari hanno individuato anche un quinto ragazzo nascosto nel bagagliaio. Nella successiva perquisizione dell’auto, sono stati trovati il monopattino, le chiavi e la maglietta del minorenne, oltre a un passamontagna nero. Dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono risaliti agli autori materiali della rapina. Entrambi sono in carcere in attesa dell’udienza di convalida, mentre altri due giovani, di origini nordafricane, sono stati denunciati per ricettazione. Sono in corso ulteriori indagini.