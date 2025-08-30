Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Bergamo
Addio a don Basilio Gavazzeni, il prete bergamasco in guerra contro usurai e gioco d'azzardo aveva 80 anni
30 ago 2025
REDAZIONE BERGAMO
  4. Addio a don Basilio Gavazzeni, il prete bergamasco in guerra contro usurai e gioco d’azzardo aveva 80 anni

Addio a don Basilio Gavazzeni, il prete bergamasco in guerra contro usurai e gioco d’azzardo aveva 80 anni

Originario di Verdello, da tempo si era trasferito in Basilicata. Ordinato sacerdote nel 1971 aveva subito minacce e intimidazioni per le sue battaglie contro racket e strozzini

Don Basilio Gavazzeni, una vita spesa a fianco degli ultimi



Bergamo, 30 agosto 2025 – È deceduto padre Basilio Gavazzeni. L’annuncio della scomparsa del sacerdote di frontiera bergamasco, all’età di 85 anni, è stato dato dalla diocesi di Matera-Irsina dove il prelato si era trasferito già da diversi anni. Nato a Verdello il 7 luglio 1945 e ordinato sacerdote nel 1971, padre Basilio ha trascorso gran parte della sua vita nella città lucana, dove ha svolto il suo ministero come parroco della comunità di Sant'Agnese e amministratore della parrocchia del Santissimo Crocifisso fino al 30 settembre 2020. 

Minacce e intimidazioni 

Negli ultimi anni ha guidato la Fondazione Lucana Antiusura "Monsignore Vincenzo Cavalla”, di cui era presidente del consiglio di amministrazione. Missionario monfortano, ha speso la sua vita sacerdotale in difesa degli ultimi, opponendosi con fermezza ai drammi dell'usura e della dipendenza dal gioco d'azzardo, che ha denunciato con forza e chiarezza, senza mai risparmiarsi. Il suo impegno lo ha "esposto anche a minacce e intimidazioni, che non hanno mai piegato la sua fede né il suo servizio. 

“Schivo e diretto” 

Uomo dal carattere schietto e diretto, padre Basilio ha saputo unire rigore e profonda umanità, lasciando un segno indelebile nella comunità ecclesiale e civile della città", ricorda la diocesi. I funerali saranno celebrati lunedì 1 settembre nella parrocchia di Santa Agnese a Matera, comunità che lo ha visto per decenni pastore e guida spirituale.

