Incendio a Gorlago, in fiamme un fienile: mucche in salvo, danni ingenti a un capannone

Bergamo, 29 agosto 2025 – Un violento incendio è divampato, questa mattina, in un fienile di via Virgilio a Gorlago. Accanto al capannone si trovava anche la stalla con 300 mucche, oltre alla casa dei proprietari del fienile che fortunatamente non sono stati coinvolti nel rogo. Salve anche le mucche, le attrezzature e i macchinari.

A dare l’allarme sono stati proprio i proprietari del fienile. La colonna di fumo è stata visibile da diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione tra i residenti. Al momento non si segnalano feriti, ma i danni materiali risultano notevoli, data l’estensione del capannone agricolo.

Sul posto sono accorse una decina di squadre dei vigili del fuoco inviate dalla centrale di Bergamo, e dai distaccamenti di Dalmine, Romano di Lombardia e Gazzaniga. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nello smassamento del fieno per domare i focolai residui.

Le fiamme hanno interessato una struttura di grandi dimensioni, provocando ingenti danni a circa tremila metri quadri di spazi. L’intervento dei vigili del fuoco è proseguito per diverse ore. Una volta domate le fiamme si è proceduto a mettere in sicurezza l’area e a limitare ulteriori conseguenze. Sul posto per gli accertamenti anche una pattuglia della Polizia comunale dei Colli di Albano.