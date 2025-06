Sfollate dopo l’esplosione: a Bagnatica tre famiglie sono ancora senza casa, “cerchiamo appartamenti”

Bagnatica (Bergamo), 10 giugno 2025 – Proseguono le iniziative di solidarietà da parte della comunità di Bagnatica nei confronti delle famiglie residenti nella palazzina di via Isolabella nella quale, nella mattinata di lunedì 27 maggio, si è verificante una potente esplosione provocata da una fuga di gas. Oltre alla raccolta fondi, che ha portato finora 75mila euro per i beni di prima necessità, e alla cena di solidarietà, tenutasi sabato sera alla cascina Fuì, organizzata per raccogliere altri soldi, il prossimo passo è trovare sistemazioni a lungo termine ai nuclei familiari in difficoltà.

L’appello del municipio

L’amministrazione comunale si è immediatamente adoperata per trovare nuove case provvisorie per gli sfollati. La maggior parte ha trovato sistemazioni temporanee da amici o parenti, oppure in case private donate da enti del territorio (due famiglie sono ospiti delle Suore a Comonte. Nessuno al momento è rimasto senza un tetto.

"Dobbiamo però avere una prospettiva a lungo termine, visto che i lavori di sistemazione dello stabile dove è avvenuta l’esplosione dureranno un paio d’anni – spiega l’assessore ai servizi sociali del Comune di Bagnatica, Simone Agazzi –. Questo ci impone di muoverci subito per trovare nuovi spazi per alcune famiglie”.

Massima urgenza

Il caso più urgente riguarda una famiglia di quattro persone (padre, madre e due figli maggiorenni, accompagnati dal loro piccolo cane), alla ricerca di un appartamento in affitto o con un contratto privato a partire da luglio, essendo la loro attuale sistemazione disponibile solo fino a giugno. L’appello dell’amministrazione comunale riguarda anche la ricerca di altri due appartamenti separati, entrambi per due persone, sempre alle stesse condizioni e nella zona di Bagnatica o dintorni. "Per la ricerca di queste case – sottolinea l’assessore Agazzi – ci siamo appoggiati a un’agenzia immobiliare locale che ci ha dato supporto in modo gratuito”.

L’appello

Il Comune di Bagnatica invita chiunque abbia a disposizione alloggi, da poter destinare alle famiglie, a inviare una mail a emergenzabagnatica@gmail.com, specificando se l’appartamento è arredato o no, l’indirizzo dove si trova l’alloggio, una breve descrizione e un numero di telefono per essere ricontattati.