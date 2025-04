La banda del botto non si ferma, altri quattro bancomat esplosi nella Bergamasca

Bergamo, 13 aprile 2025 – Banda del botto di nuovo in azione in provincia di Bergamo: siamo a quota 16 bancomat esplosi da inizio anno. La tecnica è sempre la stessa, quella della “marmotta”: un tubo di metallo imbottito di esplosivo viene inserito nel vano erogatore delle banconote e parte la deflagrazione.

Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile, sono stati presi di mira due sportelli a Seriate e Trescore Balneario. A Seriate il commando è entrato in azione poco prima delle 4. Nel mirino lo sportello Bpm del Credito Bergamasco in via Dante. Poco dopo, invece, è toccato alla filiale della Banca popolare di Sondrio in piazza Cavour a Trescore. In entrambi i casi, la banda è riuscita a fuggire con il bottino, che però è ancora da quantificare con precisione.

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13, verso le 4, i malviventi sono entrati in azione a Pedrengo, dove hanno fatto esplodere lo sportello della Bcc Bergamasca di via Frizzoni, mentre a Madone quello del Banco Bpm di via Italia.

In precedenza si erano registrati già altri 12 colpi dall’inizio dell’anno: a Suisio, Torre Boldone, Urgnano, Bagnatica, Calusco d’Adda, Bonate e Brembate Sopra, Bottanuco, Martinengo (due volte), Nembro, Cavernago.