Esplosione a Bagnatica: forte boato all’alba, palazzina devastata. C’è un ferito

Bagnatica (Bergamo) – Violento boato all’alba a Bagnatica, in provincia di Bergamo, intorno alle 6 di questa mattina, martedì 27 maggio. Nel comune bergamasco si è verificata una forte esplosione che ha distrutto una palazzina. Non si sa ancora l’esatta causa dell’accaduto. Su questo sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco accorsi in massa sul posto e delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto all’interno di una palazzina dove vivono diverse famiglie. L'esplosione ha provocato il ferimento di una persona, che è stata prontamente estratta dalle macerie e affidata alle cure del personale sanitario. Il bilancio è ancora parziale: risulterebbero altri feriti ma non sarebbero in gravi condizioni.

Il rumore dell’esplosione, questa mattina all’alba, è stato avvertito anche a distanza, facendo scattare l’immediato allarme. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso dei vigili del fuoco, comprese le unità specializzate Urban search & rescue provenienti da vari comandi della Lombardia. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno procedendo alla messa in sicurezza preliminare dello stabile, al fine di garantire la sicurezza dell'area e consentire le successive verifiche strutturali.