Talenti della cybersecurity. Sei futuri “difensori” premiati dall’Insubria

L’Università dell’Insubria premia i nuovi talenti della cybersecurity. Presso l’aula magna di via Dunant a Varese si è svolta la cerimonia conclusiva della terza competizione locale di CyberChallenge.it, organizzata dal corso di laurea in Informatica con il coordinamento di Elena Ferrari e Sabrina Sicari. L’evento è stato aperto da Alberto Coen Porisini, direttore del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate. Presenti anche il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco Davide Galimberti, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Varese Fabrizio Rella e il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Gagliardo. La rettrice Maria Pierro ha voluto essere presente con un messaggio. "La cybersecurity è un tema che diventa sempre più pervasivo ed è fondamentale preparare dei professionisti esperti di sicurezza e privacy in grado di proteggere i dati e le comunicazioni", ha sottolineato.

CyberChallenge.it è la principale iniziativa italiana, promossa dal Cini Cybersecurity National Lab, per identificare, attrarre, formare e inserire nel mondo del lavoro la prossima generazione di cyberdefender per la sicurezza informatica. Il progetto si avvale della collaborazione di esperti di cybersecurity delle università italiane e di professionisti del settore. Dal 2020 CyberChallenge.it è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come progetto per la valorizzazione delle eccellenze, che individua e valuta le competenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

All’Università dell’Insubria nel mese di febbraio sono stati selezionati 20 studenti, accomunati dalla passione per la cybersecurity, l’impegno e la curiosità per le discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), le capacità logiche, di problem solving, comunicazione e soprattutto la voglia di imparare. Dopo una formazione mirata gli studenti hanno partecipato alla gara locale "Capture The Flag". La squadra composta da Luca Abignano, Gianluca Colombo, Antonio Gaudiano, Marco Galli, Sergio Enrico Pisoni e Soulmani Zayd parteciperà ora alla finale nazionale di CyberChallenge.it 2025, in programma a Torino dal 3 al 6 luglio. La competizione consisterà in una sfida "Capture The Flag" in formato Attack & Defense, da svolgersi in squadra, con sei partecipanti per ciascuna sede.

Lorenzo Crespi