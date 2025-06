"Investiamo di più sui servizi per l’infanzia"

Compie 20 anni il Nido universitario Bambini Bicocca: era stato aperto nel 2005 dall’ateneo, in collaborazione con il Comune di Milano, Pirelli e cooperative sociali, e oggi è “Polo sperimentale 0-6“ con la scuola dell’infanzia. Domani alle 10, nell’Auditorium Martinotti, si ripercorrerà l’esperienza con un dibattito su “Bambine e bambini all’Università? Ricerca, impegno, sostenibilità” e un confronto sul senso delle politiche e degli investimenti per l’infanzia. Verranno presentate esperienze di Milano-Bicocca e delle Università di Macerata, Padova, Parma e Cagliari. Sul tavolo i dati dell’ultimo rapporto Istat (di maggio 2025) sui servizi educativi per l’infanzia: a fronte di un graduale aumento dell’offerta le disuguaglianze territoriali restano. I posti - pubblici e privati - sono aumentati del 4,5 % ma non sono sufficienti (lo si è visto anche quest’anno nella città di Milano, con 2.422 bimbi in lista d’attesa nonostante il potenziamento dell’offerta e il calo demografico. La domanda continua a crescere, soprattutto al Nord, connessa all’occupazione. Il tasso medio nazionale di copertura è del 30% (anno 2022-23), ma l’Italia è ancora lontana dal raggiungimento del nuovo obiettivo europeo del 45% di copertura entro il 2030. "Decenni di ricerche nazionali e internazionali hanno dimostrato che i servizi educativi per l’infanzia non sono solo importanti strumenti di conciliazione vita-lavoro – ricordano da Bicocca –, ma anche strumenti di prevenzione, di equità, di promozione dei diritti dell’infanzia, di diffusione di cultura della corresponsabilità educativa. I servizi e le scuole dei bambini sono infatti una leva strategica per la coesione sociale". Si.Ba.