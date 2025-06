Il cantiere non fermerà la didattica

Lavori in sicurezza e senza stress per i bambini. Come spiega la preside Anna Guglielmetti (nella foto), per ridurre il disagio i lavori più impattanti saranno svolti in estate. Già dal mese di maggio i bambini della scuola dell’infanzia Nazario Sauro (8 sezioni, circa 200 alunni) sono stati trasferiti alla Sant’Alessandro, fino alla fine dei lavori che dureranno circa un anno. Le classi del Nido San Rocco (72 bambini) si sposteranno anch’esse a partire dal 1° di luglio nel plesso di Sant’Alessandro. Per loro la trasferta sarà più breve, solo fino a settembre, poi torneranno in via Omero. I lavori non toccano la struttura del primo piano del nido, ma le parti esterne (giardino e terrazzo), quindi i bimbi potranno accedere agli spazi in sicurezza. La ditta aggiudicataria dei lavori ha assicurato che farà molta attenzione, nel calendarizzare gli interventi, ai ritmi sonno-veglia dei bimbi. Tutti i lavori terranno conto delle ricadute educative. Lo spazio esterno della scuola dell’infanzia Nazario Sauro verrà strutturato pensando alla condivisione con il nido. "Per esempio – spiega la preside – lo spazio aperto non è solo i luogo dove i bimbi possono correre e giocare liberamente, ma anche spazio di esplorazione ed esperienze, risorsa essenziale per il percorso educativo. Quindi il terrazzo del nido verrà strutturato per essere utilizzato in tutte le stagioni, creando un legame forte tra interno e esterno". Fra gli obiettivi del progetto complessivo sulle scuole c’è l’intenzione di promuovere il dialogo tra i due percorsi formativi 0-6 anni, favorendo una riflessione educativa tra i due ordini di scuola, nido e infanzia, in modo che il percorso dell’uno sia un accompagnamento di bambini e famiglie verso la fase successiva.

C.B.