A piedi lungo la Provinciale buia: tre giovani travolti da un’auto. Due sono gravi

Varese – Stavano camminando a lato strada, probabilmente dopo essere usciti dalla discoteca, e sono stati travolti da un’auto che si trovava a transitare in questo tratto particolarmente buio della provinciale del Lago di Varese, all’altezza della Schiranna. Due di loro, un ragazzo di vent’anni e una ragazza di diciannove, sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese, mentre un terzo ragazzo di 19 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale del Ponte. È questo il bilancio dell’incidente accaduto nel notte tra sabato e domenica e che riporta in primo piano la pericolosità di questo tratto di strada. A creare queste condizioni contribuiscono diversi fattori: in primis la scarsa illuminazione e, soprattutto nei fine settimana, la presenza a lato di questo tratto di strada di una discoteca e di un ristorante.

Secondo la prima ricostruzione i tre ragazzi stavano camminando a lato strada, forse per raggiungere un’area parcheggio, e sarebbero stati travolti dall’autovettura condotta da una giovane donna. Sul posto sono dunque intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e un’automedica. Due dei tre giovani investiti, dopo essere stati soccorsi sul posto, sono stati dunque trasportati all’ospedale di Circolo in codice rosso per le gravi ferite subite, mentre il terzo ragazzo del gruppo, con lesioni meno gravi, è stato portato all’ospedale del Ponte.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Varese ai quali spetta ora il compito di chiarire le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.