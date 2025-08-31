Violenze

di genere

Michele Mezzanzanica
Violenze di genere
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaVarese, picchiato a sangue per ore sessantenne si lancia dalla finestra per sfuggire ai suoi aggressori
31 ago 2025
REDAZIONE VARESE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Varese, picchiato a sangue per ore sessantenne si lancia dalla finestra per sfuggire ai suoi aggressori

Varese, picchiato a sangue per ore sessantenne si lancia dalla finestra per sfuggire ai suoi aggressori

L’allarme scatta nel pomeriggio ad Azzio, vicino a Gemonio. Il 63enne, di origini straniere, è stato ricoverato in gravi condizioni al Circolo e interrogato dai carabinieri. Mistero sulle cause e sugli autori

Il pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese

Il pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese

Per approfondire:

Azzio (Varese), 31 agosto 2025 – I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e da comprendere. Quel che per il momento c’è di sicuro, è che questo pomeriggio in un appartamento di Azzio, piccolo paese fra Gemonio e Cuveglio, un uomo di 63 anni è stato picchiato con così tanta violenza e brutalità da spingerlo, per disperazione, a lanciarsi dalla finestra al primo piano per sfuggire ai suoi aguzzini.  

Approfondisci:

In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina: 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano

In otto lo aggrediscono per strappargli la catenina: 25enne rapinato a notte fonda in zona Romolo a Milano

Il gesto disperato 

L’allarme scatta nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto, quando il sessantenne di origini straniere viene trovato agonizzante sull’asfalto in via Cavour. Arrivano ambulanze e, naturalmente, i carabinieri. Perché da quel poco che l’uomo dichiara ai soccorritori, si capisce che è stato vittima di un violento pestaggio. Non presenta ferite da arma da taglio: è stato picchiato a mani nude, ma con una tale violenza, e per diverse ore, da portarlo al gesto estremo di buttarsi dalla finestra. Un’altezza, il primo piano, sufficiente se non da farlo stramazzare al suolo, sufficiente comunque per procurargli ulteriori traumi e contusioni in aggiunta a quelli subiti. 

L'indagine 

L’ambulanza lo conduce a sirene spiegate, e in codice rosso, all'ospedale di Circolo di Varese. A seguire l’ambulanza c’è la gazzella dei carabinieri. Ai militari dell’Arma – a cui nei primi, concitati momenti l’uomo ha farfugliato qualcosa, senza però dare indicazioni precise sugli autori del pestaggio, vuoi per reticenza vuoi per le condizioni in cui si trovava – il compito d’interrogarlo di nuovo per capire cos’è successo in quell’appartamento. Nessuno pare abbia sentito nulla, né grida né richieste d’aiuto. Lo scenario del regolamento di conti maturato nel mondo della piccola criminalità straniera, o dello spaccio, potrebbe non essere così remoto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata