Dal controllo all’arresto. In casa nascondeva un chilo di droga e armi

Da un normale controllo stradale alla scoperta di droga e armi presso il proprio domicilio: un venticinquenne già noto alle forze di polizia è stato arrestato nelle scorse ore. È accaduto tutto nel pomeriggio di venerdì scorso. I militari del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Saronno gli hanno contestato i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di detenzione di arma clandestina. L’attività ha preso avvio da un normale controllo alla circolazione stradale nel territorio di Marnate a cui era stato sottoposto il giovane.

Una banale e consueta verifica durante la quale era emerso però il mancato possesso del documento di guida al seguito. Proprio in virtù di tale circostanza i militari operanti invitavano il giovane a recarsi, accompagnandolo, presso la sua abitazione situata nel vicino comune di Gorla Minore, per recuperare la patente di guida al fine di poterne verificare la regolarità. Ma giunti presso l’abitazione del venticinquenne i Carabinieri notavano fin da subito un atteggiamento particolarmente nervoso del giovane, accompagnato dalla forte percezione di un odore riconducibile a della sostanza stupefacente.

Nell’immediatezza veniva quindi effettuata una perquisizione domiciliare che dava esito positivo. I militari accertavano infatti che il venticinquenne era in possesso di circa un chilogrammo di sostanza stupefacente di tipo hashish, circa duecento grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, un bilancino di precisione nonché il relativo materiale di confezionamento e la somma di denaro contante pari a circa ottomila euro. Ma non c’erano solo stupefacenti: durante la perquisizione infatti è stata recuperata e sequestrata anche una pistola semiautomatica con matricola abrasa sulla cui provenienza il soggetto non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

Il giovane, dopo le formalità di rito, veniva quindi tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio si inserisce in una più ampia e continua attività di controllo su tutto il territorio di competenza della compagnia Carabinieri di Saronno, volta a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi ed in particolare quelli riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.