Varese, travolti da un’auto alla Schiranna in piena notte: feriti tre giovani, due sono gravi

Varese, 31 agosto 2025 – Grave incidente, poco prima delle quattro, nella notte tra sabato e domenica, sulla provinciale del lago di Varese, all’altezza della Schiranna. Tre giovani, una donna e due uomini, sono stati travolti da un’auto.

Stando all’Areu, Agenzia emergenza urgenza, le persone coinvolte sono un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 19 e un altro 19enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e un’automedica: due sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso e uno all’ospedale Del Ponte.

Sul posto anche i Carabinieri di Varese che hanno stanno procedendo con tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.