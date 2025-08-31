Violenze

Varese
CronacaVarese, travolti da un’auto alla Schiranna in piena notte: feriti tre giovani, due sono gravi
31 ago 2025
REDAZIONE VARESE
Varese, travolti da un’auto alla Schiranna in piena notte: feriti tre giovani, due sono gravi

L’incidente è avvenuto poco prima delle quattro: coinvolti un ragazzo di 20 anni, una ragazzi di 19 e un altro diciannovenne. La dinamica è ancora da chiarire

Ambulanza e carabinieri in azione nella notte

Ambulanza e carabinieri in azione nella notte

Varese, 31 agosto 2025 – Grave incidente, poco prima delle quattro, nella notte tra sabato e domenica, sulla provinciale del lago di Varese, all’altezza della Schiranna. Tre giovani, una donna e due uomini, sono stati travolti da un’auto.

Stando all’Areu, Agenzia emergenza urgenza, le persone coinvolte sono un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 19 e un altro 19enne.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e un’automedica: due sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso e uno all’ospedale Del Ponte.

Sul posto anche i Carabinieri di Varese che hanno stanno procedendo con tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

