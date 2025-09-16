Vergiate: fa strage di piante per realizzare una spiaggetta privata, denunciato

Vergiate, 16 settembre 2025 – Una spiaggetta privata dove godersi il sole, di fronte allo splendido panorama offerto dal lago di Comabbio. L’idea deve essere sembrata brillante al proprietario di una villa affacciata sulle acque di uno dei bacini interni più noti del Nord Lombardia.

Peccato non abbia chiesto alcun permesso e, con i lavori, si sia reso responsabile di una serie di danneggiamenti all’ambiente e al patrimonio botanico del territorio. L’uomo, dopo che le sue sciagurate iniziative sono venute alla luce, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo forestale di Vergiate, in collaborazione con la polizia locale cittadina.

Numerosi i “disastri” che gli vengono contestati. Con l’obiettivo di ampliare il giardino della sua dimora, aprendosi un percorso d’accesso diretto alla riva, ha montato due cancelli e rimosso la vegetazione, sradicando parti di bosco. Non solo. Avrebbe anche steso uno strato di ciottoli stabilizzanti sul terreno, trasformando quasi irrimediabilmente suolo di proprietà comunale e demaniale.

I danni

Ne hanno sofferto, in particolare, le piante della zona. Una maldestra operazione di capitozzatura, infatti, avrebbe fatto strage di esemplari di ontano nero, nelle aree più vicine all’acqua, e di acero frassineto, sui terreni più asciutti.

La falcidia è stata realizzata in un area di circa 1.200 metri quadrati, interna al Parco lombardo della Valle del Ticino.

Accuse e multa

Il presunto devastatore è accusato di deturpazione di bellezze naturali, danneggiamento e invasione di terreni pubblici, oltre che di una serie di violazioni al testo unico dell’edilizia e al codice dei beni culturali. All’uomo è stata affibbiata una sanzione amministrativa di circa 17mila euro.